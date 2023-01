OTSEBLOGI | Kõige rängemad lahingud on koondunud Soledari, millest pole peaaegu midagi alles ja maa on kaetud laipadega

Kõrõlenko sõnul algasid eile päeva teises pooles Bahmuti suunal veelgi rängemad lahingud. Kõige kuumem punkt ongi praegu just Soledar.

„Nagu teada, on vaenlane väga oluliselt koondanud oma jõupingutused just Soledari linna. Just erasõjafirma ründegruppide arv on alates reedest väga oluliselt suurenenud. Aga [Ukraina] võitlejad hoiavad linna ja annavad selliseid lööke, et vaenlane kõnnib tõesti oma palgasõdurite laipadel ja püüab linna siseneda. Aga kõige rängemad lahingud jätkuvad ja see annab tunnistust sellest, et linn on Ukraina oma. Seda hoitakse tänu meie kaitsjatele,“ ütles Kõrõlenko.

Kõrõlenko sõnul ei vasta ükski valeuudis, mida okupandid levitavad alates eelmise nädala lõpust selle kohta, et linn on juba nende lipu all ning et nad on sisenenud ja liiguvad edasi, tõele.

„Aga vastab tõele, et kõige kuumem punkt on just Soledar, alates infrastruktuurist, millest ei ole praktiliselt midagi alles jäänud. On ainult need kindlustused, kaevandused, mis seal asuvad, millesse vaenlane püüab siseneda. Aga väejuhatus teab seda. Väejuhatus on siin, kohapeal, kõik vajalikud meetmed alates ümbergrupeerumisest kuni lisajõudude kohale toomiseni on juba tarvitusele võetud. Vajadusel tuuakse veel lisajõude,“ ütles Kõrõlenko.

„See on äärmiselt raske, seal ei ole peaaegu alles jäänud terveid seinu... Tänu meie sõjameeste kindlusele seal, Soledaris, oleme me võitnud Ukraina jaoks täiendavalt aega ja täiendavalt jõude. Ja mida tahtis Venemaa seal võita? Kõik on täielikult purustatud, elu ei ole peaaegu alles jäänud. Ja tuhanded nende inimesed on kaotatud: kogu maa Soledari all on kaetud okupantide laipade ja nende löökide armidega. Just nii näebki välja arutus,“ lausus oma igaõhtuses videopöördumises Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.