Riik toetab harvikhaiguste ravi erakorraliselt 800 000 euroga

Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Lastefondi koostöös loodud harvikhaiguste kompetentsikeskust ja Lastefondi külastanud tervise-ja tööminister Peep Petersoni sõnul on riik võlgu süsteemsema lahenduse harvikhaigustega tegelemiseks. „Seekordne erakorraline toetus on algus, kuid me peame aktiivselt töötama ka jätkusuutlikuma lahenduse kallal. Ma näen, et harvikhaigustega pered on jäetud liiga kauaks üksi ja me peame otsima koostöövõimalusi,“ ütles minister Peep Peterson.

Lastefondi strateegiajuhi Siiri Ottender-Paasma sõnul on 800 000 eurot väga tänuväärne summa ning ennekõike märk sellest, et harvikhaigusega last kasvatavaid peresid ja nende muresid on viimaks märgatud. „See on midagi, millest oleme rääkinud aastaid – palun teeme koostööd! Südamest hea meel on, et algus on tehtud, suvel ametisse astunud valitsus võttis meid kuulda ja tuli ka omalt poolt appi. Lastefondi poolt jätkame oma tööd ikka põhimõtte järgi, et iga laps loeb,“ ütles Siiri Ottender-Paasma.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetusel on aastas üle 600 lapse, kes saavad jätkuvalt oma haigusega toimetulekuks vajalikku teraapiat, ravimit, ravitoitu, abivahendeid jms ainult tänu annetajate lahkusele, mistõttu on annetused endiselt väga oodatud. „Loodame siiralt, et seadusandja tuleb ka käibemaksu osas ravimeid rahastavatele heategevusorganisatsioonidele appi ja loobub annetuste abil ostetud ravimite käibemaksust,“ lisas Ottender-Paasma.

Harvikhaigus tähendab seda, et konkreetne haigus on haruldane, kuid harvikhaigused kahjuks haruldased ei ole. Tartu Ülikooli Kliinikumi geneetikakeskuses saab aasta jooksul harvikhaiguse diagnoosi ligikaudu 1000 inimest.