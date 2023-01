Üle 1000 pere pole seni saanud lubatud perehüvitist. Millal raha tuleb, ei ole selge

„Möödunud nädala lõpus teadsime, et 1000 perehüvitise saajat saab oma toetuse kätte reede jooksul ning 71 puhul peame teostama täiendavat kontrolli. Paraku on see osutunud oodatust keerulisemaks ja kahjuks ei ole raha inimesteni jõudnud. Põhjuseid, miks väljamaksed hilinevad, on mitmeid – näiteks on inimesel eelnevaid kinnipidamisi, mõnel juhul makse pangast tagasi laekunud, sest pangakonto puhul inimese nimi ei lähe kokku, on vajadus korrigeerida tulumaksu arvestusi. Kontrollime igat juhtumit ning teeme jooksvalt väljamakseid. Töötame selle nimel, et probleemid võimalikult kiirelt lahendada ja inimesed oma raha esimesel võimalusel kätte saaksid, kuid me ei oska hetkel täpset kuupäeva prognoosida,“ tunnistas amet ühismeediapostituses.