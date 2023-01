Kehalises kasvatuses hakatakse edaspidi tegelema ka vaimse tervisega. Iga õpetaja saab harjutused ise välja mõelda

Eelnõu näeb ette, et kehalise kasvatuse tundides hakatakse rohkem tähelepanu pöörama ka vaimsele tervisele. Nimelt on juurde lisatud vaimse ja kehalise tasakaalu valdkond, kus on harjutused, mis aitavad ennetada stressi ja pinget (näiteks hingamis- ja keskendumisharjutused), mida õpilane saab kasutada ka väljaspool õppeainet.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ütles, et see valdkond lisati, kuna õpilaste vaimse tervisega tegeletakse õppekavas läbivalt ning see on tähtis teema. „Kehalises kasvatuses on ka inimesed ja emotsioonid ning nendega tuleb vastavalt arenguga arvestada. Seal on ka oma psühholoogilised aspektid,“ ütles ta. Tema sõnul võiks vaimse tervisega seotud aspekte lisada kõikidesse õppekavadesse.