Tuli nõudis aasta esimese nädalaga kolme inimese elu. Mis on tulesurmade levinuimad põhjused ja kuidas tulekahjust hoiduda?

Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet märkis, et konkreetsete juhtumite täpsed asjaolud ja tekkepõhjused pole veel teada, menetlused on veel käimas. Kuid kui vaadata eelmise aasta tulesurmade statistikat, ilmneb, et hukkunuga tulekahjude peamised põhjused olid