Riigikogu õiguskomisjon andis päästeameti, PPA ja kaitsepolitsei juhtide kandidaatidele oma toetuse

„Kõik kolm kandidaati on suure kogemuse ja missioonitundega ning valmis oma asutuse eest vastutust võtma,“ lausus õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof. „Seetõttu otsustas komisjon toetada neile peadirektori ametikoha usaldamist.“

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori kandidaat Egert Belitšev töötab praegu PPA peadirektori asetäitjana piirivalve alal. Belitšev on töötanud üle 16 aasta erinevatel avaliku sektori ametikohtadel kodakondsus- ja migratsiooniametis ning politsei- ja piirivalveametis. Eelkõige on tema ametikohad olnud seotud migratsioonivaldkonna ja piirivalvega. Piirivalve taust on tal nii Eestist kui ka rahvusvaheliselt tasandilt. Belitševil on magistrikraad õigusteaduses.

Päästeameti peadirektori kandidaat Margo Klaos töötab päästeameti Lõuna päästekeskuse juhi ja Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni esimehena. Tal on pikaajaline töökogemus päästevaldkonnas, samuti on ta olnud riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma juht ning sisekaitseakadeemia õppejõud. Peale selle on ta päästeameti esindaja Euroopa Päästepealike Assotsiatsioonis FEU ning Eesti tuletõrje- ja päästepealike liidu juhatuse esimees. Klaosel on Tallinna tehnikaülikoolist magistrikraad haldusjuhtimises ja ta jätkab õpinguid Tartu ülikoolis sotsioloogia doktoriõppes. Klaos on cum laude lõpetanud Eesti riigikaitse akadeemia päästekolledži.

Kaitsepolitseiameti peadirektori kandidaadil Margo Pallosonil on pikaajaline kaitsepolitseiameti staaž. Pallosonil on Tallinna tehnikaülikoolist magistrikraad rahvusvahelistes suhetes ja Euroopa-Aasia uuringutes ning ta on lõpetanud sisekaitseakadeemias kohtueelse uurimise eriala.

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu ametiaeg lõpeb 1. aprillil, politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri ametiaeg 1. mail ning kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisalu ametiaeg 16. juunil.