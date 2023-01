Liina Kersna: eestikeelsele haridusele üleminek tagab võrdsed võimalused

Probleem, mida me lahendame, ei vaja vast enam tutvustamist. Olgu näiteks öeldud, et Sillamäe kahe venekeelse põhikooli lõpetajatest veidi alla 30% tegi ära B1-taseme eesti keele eksami. Seega – tervelt 70% üheksa aastat Eestis koolis käinud õpilastest ei suutnud elementaarsel tasemel rääkida eesti keeles. Puuduliku keeleoskuse tõttu on nende noorte valikud nii haridus- kui ka tööelus oluliselt piiratud. Haridus peaks andma kõigile võrdsed võimalused, kuid meie praegune süsteem on tootnud aastakümneid ebavõrdsust.

Varem on Reformierakonna fraktsioon Riigikogule neli korda esitanud eestikeelsele haridusele ülemineku seaduseelnõu, kuid kõigil kordadel hääletati need eelnõud maha, sh Isamaa fraktsiooni saadikute poolt. Hoolimata sellest oleme süsteemselt tegutsenud eestikeelsele õppele ülemineku nimel.

Pinnas eestikeelsele haridusele ülemineku spurdiks on loodud. Minu haridusministriks olemise ajal valmis esimest korda eestikeelse hariduse tegevuskava aastani 2035. Dokument sai koos ekspertidega koostatud eesti keele arengukavas seatud eesmärgi saavutamiseks. Praegune seadus seab eesmärgiks, et üleminek eestikeelsele haridusele on tehtud aastaks 2030, mistõttu on ministeerium tegevuskava uute eesmärkide valguses uuendanud. Tegevuskava nägi ette ka seadusemuudatused, kuid Keskerakond seda ühemõtteliselt ei toetanud.

Kui varem tehti venekeelsetes koolides tasemetöid, mis testisid eesti keele teise keelena oskust, teise kooliastme lõpus ehk 7. klassis, siis eelmise aasta sügisel otsustasime sooritada tasemetööd nii teise kooliastme alguses kui ka lõpus ehk siis 4. ja 7. klassis. Tulemused olid šokeerivad – vaid 40% õpilastest olid saavutanud 4. klassiks kõige algelisema A1-tasemel ja 44% 7. klassiks A2-tasemel riigikeele oskuse. Otsustasime, et järgnevatel aastatel on tasemetööd kõigile venekeelsete koolide 4. ja 7. klassi õpilastele kohustuslikud, et järjepidevalt jälgida õpilaste riigikeele oskuse arengut. Selle aasta tasemetööd on juba tehtud.