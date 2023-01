Venemaa julgeolekunõukogu sekretär: sündmused Ukrainas on NATO vastasseis Venemaaga

„Me ei sõdi Ukrainaga, sest vihkamist tavaliste ukrainlaste vastu ei saa meil definitsiooni järgi olla. Ukraina traditsioonid on Venemaa elanikele lähedased samamoodi nagu vene rahva pärand on lahutamatu ukrainlaste kultuurist,“ lausus Patrušev Interfaxi vahendusel. „Ja mida kiiremini Ukraina kodanikud mõistavad, et lääs sõdib nende kätega Venemaa vastu, seda rohkem elusid säästetakse. Paljud on seda ammu teadvustanud, aga kardavad seda välja öelda, kartes arveteõiendamisi.“