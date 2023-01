Tallinnas on toimunud juba kaks rasket liiklusõnnetust: kaks inimest viidi haiglasse

Hommikul kella poole kümne ajal teatati politseile liiklusõnnetusest Mustamäel Männiliiva 1 juures, kus toimus kokkupõrge Toyota ja Volvo vahel.

Kiirabi toimetas sündmuskohalt haiglasse Toyotat juhtinud 63-aastase mehe. Päästjad likvideerisid autode süttimisohu.

Umbes samal kellaajal teatati ka teisest liiklusõnnetusest Nõmmel Vabaduse puiestee ja Kirde tänava ristil, kus sõiduauto Škoda ei andnud peateel liikuvale Volkswagenile teed, mistõttu toimus kokkupõrge, millest omakorda Škoda põrkus vastu valgusfoori.

Kiirabi toimetas haiglasse Volkswagenis olnud kaasreisija.

Mõlema liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on veel selgitamisel.

Liiklus on endiselt lumest häiritud. Teedel tuleb arvestada teehooldusmasinatega

Esmaspäeval on teed kõikjal Eestis talvised ning sihtkohta jõudmiseks tuleb liiklejatel arvestada tavapärasest suurema ajakuluga, kuna teedel liiguvad ka teehooldusmasinad.

„Võrreldes teiste aastaaegadega nõuab talvine liiklemine suuremat tähelepanu ja teistega arvestamist. Teed muutuvad libedaks, teeruumi ja valget aega on vähem ning sõidukite tehnilised võimalused ja juhtide talvised oskused on erinevad,“ selgitas transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Andres Piibeleht.

Ta lisas, et tänasest on jälle liikluses tagasi vaheajalt naasnud lapsed ning neid sõidutavad lapsevanemad. „See kõik tingib omakorda liiklussageduse tõusu asulasisestes kohtades, mistõttu on kärsitus õigeks ajaks kohalejõudmise osas varmas tulema.“

Lisaks sellele, et sõidukijuhtidel tuleb valida ohutu sõidustiil ja olla valmis muutuvateks teeoludeks, tuleb arvestada ka teehooldusmasinate ja nende eripäradega. Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõidu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata.