VALIMISSTAAP | Isamaa tahab perepõhist maksusüsteemi, mida võrdleb haldusreformi kaaluga

„Lasterikaste perede toetused on nüüd tõstetud ja peame astuma järgmise sammu. Ehk siis kui perre sünnib neljas laps, siis peaks riik kompenseerima eluasemelaenud 75 000 eurot. Ja kindlasti on meie huvi maksusüsteem kujundada perepõhiseks. Ehk kui praegu kogu süsteem on isikupõhine, siis saaks maksustamisühikuks perekond. Kui on ülalpeetavaid lapsi, siis iga lapse kohta saaks pere täiendavalt 5000 eurot maksuvabastust, see puudutaks ka puudega inimest, kui peres on sellised ülalpeetavad. Ja loomulikult, kui inimene on kasvatanud üles lapse, siis iga lapse kohta tekiks täiendav pension juurde. Et süsteem oleks väga perepõhine, see on meie unistus ja eesmärk, kuhu peaks liikuma,“ seletas Sibul.

Ka järgmise riigikogu jaoks on Isamaa pannud kokku nende jaoks olulisemad ja väga konkreetselt sõnastatud lubadused, mis näitab, et loodetakse oma suure mõju jätkumist ka edaspidi. Sibul seletas need lahti, nimetades selgelt kõige tähtsamaks maksusüsteemi ümberkujundamist isikupõhiselt perepõhiseks.

Isamaa peasekretär Priit Sibul rääkis oma erakonna saavutustel peatudes, et nende nägemused mõjutavad suuri otsuseid juba mitme riigikogu kestel. „Ma vaataks isegi pikemalt – 2015 toimus Isamaa eestvõttel tulumaksureform. 2016 kehtestati suure pere toetus. 2019 siis II penisonisamba samba reform ja nüüd lasterikka peretoetuse II etapp,“ rääkis Sibul. „Isamaa on sisuliselt Eestis reformide erakond, kelle eestvedamisel need on tehtud.“

Delfi „Valimisstaap“ hakkab tänasest hoidma silma peal valimiste lõpuspurdiks stardijoonele ritta võtnud erakondade ja poliitikute lubadustel ning vaidluskohtadel, mis valitsevad eri eluvaldkondade tuleviku kujundamisel. Saate avaosa külaliseks on Isamaa riigikogulane ja erakonna peasekretär Priit Sibul , sest praeguses riigikogu koosseisus on just see partei suutnud kõige nähtavamalt oma lubadusi või soove ellu viia – suur II pensionisamba ümberkorraldus ja nüüd lisandunud lasterikaste perede toetuste tõus. Kui Isamaa peaks samamoodi jääma võtmepositsiooni uues riigikogus, siis tasub juba praegu tähele panna, mida lubatakse. Sealt võivad tulla muudatused, millega kõik tegelevad. Saatejuht on Raimo Poom.

Lisaks on Isamaal konkreetsed eesmärgid haridustöötajate palkade kergitamisel ja riigikaitse rahastuse „Teine valdkond on haridusvaldkond, õpetajate palk on oluline edasi. Kui tahame, et lapsed ja ühiskond areneks jõudsalt edasi, siis tuleb tagada, et oleks inimesi, kes tahaks minna kooli õpetama ja need peavad olema parem osa meist. Õpetajate palk peab olema 125% Eesti keskmisest.“

Kaitsevaldkonnas andis Sibul mõista, et protsentidest tähtsam on tagada rahastus kõigele, mida riigikaitsele vaja on. „Kaitsevaldkonnas on olulisem erisus, mida me oleme öelnud, see, et ega protsent ei sõdi. Seal pole mõtet protsenti taga ajada, see oli oluline NATO-ga liitumise ajal, kui seati eesmärgiks 2% SKT-st kaitsekuludele. Täna on selge, et ükski protsendipunkt ei sõdi, meil on vaja lähtuda spetsialistidest ehk kaitseväe juhtkond peab ütlema, mida tahame ja poliitikud peavad selle realiseerima, kui tahame iseseisvat riiki pidada.“

Kui Sibul kirjeldas Isamaad reformide erakonnana, siis teisalt on raha siia-sinna jagamise lähenemist kritiseeritud, et sedasi ei lähe raha vajalikesse teenustesse, kasvõi nende osas, mida siis peredele saaks pakkuda toeks.

Sibul ütles, et Isamaa tegeleb ka teenustega, kuid leidis, et inimesed suudavad ise paremini otsustada. „Kui inimestele jäävad vahendid kätte, siis nad suudavad suunata teenuseid õigesse konteksti. Kui arvame, et riik teeb mingid asjad valmis ja need on siis imehästi toimivad, see nii ei ole. Kui inimestel on vabadus ja võimalus, et valida ja suunata riiki,“ rääkis Sibul.

Mis puutub suurtesse reformidesse, siis küsis Isamaa peasekretär näiteks, kas haldusreform oleks kunagi tulnud, kui Isamaa poleks just sel ajal valitsuses olnud. „Need on muudatused, mis on ühiskonna elu ringi korraldanud. Kui lähme isikupõhiselt perepõhisele maksustamisele, siis see muudab kogu ühiskonna mõtteviisi,“ pidas ta haldusreformi ja Isamaa perepõhise maksusüsteemi kehtestamise plaani kaalult sarnasteks.