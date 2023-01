Suessi kanalisse kinni jäänud laev Ukraina maisiga õnnestus lahti päästa

Kanalis teenuseid pakkuv ettevõte Leth Agencies teatas, et alus nimega MV Glory sõitis madalikule Qantarsi linna juures. Laeva lahtipäästmiseks tegi tööd kolm puksiiri, vahendab Associated Press.

2021. aasta märtsis jäi Suessi kanalisse kinni hiiglaslik konteinerlaev Ever Given, mis blokeeris veetee kuueks päevaks. Tohutu liiklusummik pidas iga päev kinni üheksa miljardi dollari väärtuses kaupu ja tekitas veelgi suuremad probleemid tarneahelatega, mis olid niigi pinge all koroonapandeemia tõttu.