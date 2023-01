Bosnia serblaste juht autasustas Putinit kõrgeima aumedaliga

„Putin vastutab koostöö ning poliitiliste ja sõbralike suhete arendamise ja tugevdamise eest RS-i (Republika Srpska) ja Venemaa vahel,“ ütles Dodik autasustamistseremoonial Banja Lukas, vahendab Associated Press.

Dodik, kes külastas Putinit Moskvas septembris, on säilitanud lähedasid sidemed Venemaa presidendiga vaatamata sõjale Ukrainas. Medal antakse Putinile üle järgmisel nädalal toimuval kohtumisel, teatas Venemaa suursaadik Igor Kalbuhhov.

Moskva on sageli süüdistanud läänt püüdes Bosnia ja Hertsegoviinat ja ülejäänud Balkanit destabiliseerida. Dodik on rääkinud avalikult Bosnia serblaste kontrolli all oleva osa riigist eraldamisest.