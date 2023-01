OTSEBLOGI | Zelenskõi: Bahmuti ja Soledari ümber pole maatükki, kus okupant ei annaks elu arutute ideede eest

„Olukorras eesliinil ei ole aasta esimese nädalaga oluliselt muutunud. Jätkuvad rasked lahingud Luhanski ja Donetski oblastis – iga kuum punkt nendel suundadel on hästi teada. Bahmutit hoitakse kõigest hoolimata. Ja kuigi suur osa linnast on Vene löökidega purustatud, löövad meie sõjamehed seal venemaalaste pidevad katsed rünnata tagasi. Soledari hoitakse. Kuigi seal on veel rohkem purustusi ja väga raske. Nende kahe linna ümber ei ole sellist maatükki, kus okupant ei annaks oma elu Vene režiimi peremeeste arutute ideede eest,“ ütles Zelenskõi.

Presidendi sõnul on need ühed kõige verisemad kohad rindel. Ta teatas ka, et eile külastas Bahmutit ja Soledari kaitsvaid vägesid Ukraina maaväe ülem, kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi, kes autasustas sealseid võitlejaid vastupidavuse eest.

„Kohapeal organiseeriti samme, mis on vajalikud meie kaitse tugevdamiseks. Muu hulgas täiendavad üksuste sinna paigutamine. Ja tule tugevdamine okupantide vastu. On vaja aru saada, et kõik meie positsioonid, kogu meie tegevus kaitses on omavahel seotud ning tegevuse visadusest ja efektiivsusest igas rinde punktis sõltub tegevuse visadus ja efektiivsus rindel tervikuna,“ rõhutas Zelenskõi.