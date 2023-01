OTSEBLOGI | Ukraina rooduülem: venelased saadavad Bahmuti suunal oma jalaväge kindlasse surma

Oropai sõnul püüavad venelased Ukraina relvajõud positsioonidelt välja tõrjuda mitte kvaliteedi vaid kvantiteediga.

„Vastane püüab edasi liikuda just öösel, et meie kopterid neid ei märkaks. Vaenlasi on märksa rohkem kui meie sõjaväelasi. Venemaalased püüavad massiliselt meid positsioonidelt välja tõrjuda mitte kvaliteediga, vaid arvukusega,“ selgitas Oropai.

Oropai sõnul oli venelastel enne uut aastat teatud lahingkomplektide puudus, aga nüüd on tuli tugevnenud ja pealetungikatseid toimub 5-6 korda ööpäevas.

„Enne 1. jaanuari kasutas vaenlane suurtükimürske vähem, palju tema lahingkomplekte põles ladudes. Nüüd on nad hakanud jälle massiliselt tuld andma, saadavad oma jalaväge meie positsioonidele 5-6 korda ööpäevas. Neid saadetakse lihtsalt kindlasse surma,“ rääkis rooduülem.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas oma igaõhtuses videopöördumises, et jätkuvad rasked lahingud Luhanski ja Donetski oblastis.

„Olukorras eesliinil ei ole aasta esimese nädalaga oluliselt muutunud. Jätkuvad rasked lahingud Luhanski ja Donetski oblastis – iga kuum punkt nendel suundadel on hästi teada. Bahmutit hoitakse kõigest hoolimata. Ja kuigi suur osa linnast on Vene löökidega purustatud, löövad meie sõjamehed seal venemaalaste pidevad katsed rünnata tagasi. Soledari hoitakse. Kuigi seal on veel rohkem purustusi ja väga raske. Nende kahe linna ümber ei ole sellist maatükki, kus okupant ei annaks oma elu Vene režiimi peremeeste arutute ideede eest,“ ütles Zelenskõi.

Presidendi sõnul on need ühed kõige verisemad kohad rindel. Ta teatas ka, et eile külastas Bahmutit ja Soledari kaitsvaid vägesid Ukraina maaväe ülem, kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi, kes autasustas sealseid võitlejaid vastupidavuse eest.