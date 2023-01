VIDEO | Kolonel Richard Ikena HIMARSi väljaõppest: see võib kesta nädalaid, kuid. Kindlat aega ei ole

Kuidas on teie väed Võrus kohanenud?

Väga hästi. Eestlased on olnud väga head võõrustajad. Me oleme põnevil, et saame siin olla. Väga hea treeningvõimalus, et töötada oma ala professionaalidega. Oleme väga hästi kohanenud.

Kuidas neile seal meeldib?

See on imeline võimalus. Eesti kaitsevägi on suurepärane võõrustaja ja on väga palju erinevaid võimalusi, et arendada koostöötalitusvõimet.

Milline on nende rutiin, mida nad nädala sees ja nädalavahetuseti teevad?

Siin tuleb leida tasakaal treeningu kõrvalt koostöös Eesti kaitseväega. Tuleb ka natukene puhkust, et oleks võimalus välja saada ja suhelda ja me ootame seda.

Kas nad on mõelnud, et halvima stsenaariumi korral võib tekkida vajadus Eesti kaitsmise nimel võidelda?

Me oleme siin föderaaljõududena ja oleme valmis tegema kõike, mida on vaja koos Eesti kaitseväega. Ja jällegi, me arendame koostöötalitusvõimet, et olla see föderaaljõud, kelleks me siia tulime.

Milliseks kujuneb HIMARSi tutvustus Eesti kaitseväelastele Tapal?

Me töötame koos Tapa inimestega ja jätkame meie koostööd, et neile õpetada HIMARSi kasutamist ja kaasame neid erinevatesse harjutustesse aastaringselt.

Kui kaua see koolitus kestab?

Treeningul on erinevad etapid, see jätkub järgnevate nädalate ja kuude jooksul ehk seal ei ole sellist kindlat aega, kui kaua see aega võib võtta. Me lõimume Eesti kaitseväega.

Mitmikraketiheitja HIMARS jõudis Eestisse HIMARSi edu Ukraina lahinguväljal on tekitanud relva tootva Lockheed Martini ukse taha pika järjekorra. Tootmise kiirus on kahekordistatud. Kas nõudlusega suudetakse sammu pidada? „Ühendriikides kulutatakse sellele palju energiat. Tootja jaoks on tegemist põneva ajaga, sest nõudlus on tõesti kõrge,“ ütles Delfile kindralmajor Stephen J. Maranian, Ameerika Ühendriikide armee Euroopa ja Aafrika vägede 56. suurtükiväejuhatuse ülem. HIMARSil saab kasutada erinevat tüüpi moona. Kindral Maranian tõi välja mitmikraketid (GMLRS) laskekaugusega kuni 70 kilomeetrit ning ka kuni 300 kilomeetri kaugusel küündiva ATACMS pikamaaraketi. Süsteemi on keeruline jälitada ning opereerimise kiiruse tõttu on seda keeruline hävitada. Nii Eesti kui ka USA esindajad tõid välja, et tegemist on ülimalt täpse relvaga.