Varjak rääkis Delfile, et gripi lõpuga tõenäoliselt kevadeni ootama ei pea, see jääb tavaliselt jaanuari ja veebruari kanti. Samas nõustus ta terviseameti väitega, et haiglakoormuse kasv võib olla jaanuari lõpus või veebruari alguses. „Kindlasti tuleks jälgida hügieeninõudeid,“ märkis ta.

Seda, kas gripi lai levik on seotud sellega, et inimesed ei pese enam nii hoolsalt käsi, on viroloogia sõnul nii ja naa. „Gripid käivad ka lainetena, iga mõne aasta tagant on tõsisem laine,“ sõnas ta. „See on natukene selline paratamatus“.