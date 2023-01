VIDEO | Millised sähvakad! Selline vaatepilt avaneb, kui elektriliin kukub lumme

Päästeameti sõnul ei tohi aga seda lähedalt minna uudistama, sest see on eluohtlik. „Kui märkad maha langenud liini või liinidele kukkunud puud, hoia vähemalt 20 meetrit distantsi, sest juhtmed võivad olla pinge all ja eluohtlikud,“ sõnas päästeamet.