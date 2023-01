OTSEBLOGI | Venemaa väidab, et tappis raketirünnakus üle 600 Ukraina sõduri. Ukraina ütleb, et keegi ei saanud surma

Ukraina pool ei ole väidet kinnitanud. Kui see ka tegelikult aset leidis, oleks tegemist kõige ohvriterohkema rünnakuga, mida Ukraina sõjavägi sõjas kandnud on.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles eileõhtuses pöördumises, et venelaste välja kuulutatud ja eilseni kestma pidanud nn jõulurahu oli pettus, kuna venelased jätkasid selle ajal Ukraina linnade pommitamist. Zelenskõi sõnul sai maailm taas veenduda, et Moskva sõnu ei saa usaldada.

„Maailm sai taaskord näha, kui valelikud on Moskva avaldused kõigil tasanditel. Nad rääkisid midagi oletatavast vaherahust. Kuid reaalsus on see, et Vene mürsud tabasid taas Bahmuti ja teisi Ukraina positsioone,“ ütles Zelenskõi uudisteportaali Unian teatel.