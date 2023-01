Lisaks ahistamisele paistab ärimees Valdesel olevat probleem viha talitsemisega

Õhtuleht suhtles erinevate naistega, kus üks naistest, Liina, rääkis, et mees oli ettearvamatu. „Mulle tundus, et ta on täiesti võimeline füüsiliseks vägivallaks. Vaimset vägivalda said tema poolt kõik tunda, kes vähegi kokku puutusid.“

Sama kirjeldas Õhtulehele ka Piia, et mees ärritub kergelt, näiteks kui ta Valdesele ütles, et ta ei kanna väga seelikuid, oli mees vihastanud.

Valdes kommenteeris Õhtulehele, et tegu on täieliku jamaga ning soovitab ajakirjanikel kirjutada hoopis Laagri raudteeülesõidust. Ta lisas, et on astumas samme, et asjale juriidiline lahendus anda.