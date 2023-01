President Alar Karis: rääkides Nursipalust, tuleb pakkuda inimestele erinevaid variante

President Alar Karis sõnas, et väga oluline on suhtlus inimestega. „Mida nad soovivad: kes soovib saada maad vastu, kes soovib teist maja, kes võib-olla tõesti soovib maja ka teisaldada. Me räägime ju paarikümnest majast,“ rääkis ta.

Ajakirjaniku märkuse peale, et need majad on kellegi kodud, leidis Karis, et see ei saa kindlasti olema lihtne ülesanne. „Lätlane alustab ka ju nüüd uuesti polügooni tegemist vastu Leedu piiri suhteliselt tühjale alale, aga küll seal ka jäävad õhku mõned probleemid, mis on vaja lahendada,“ lisas Karis.