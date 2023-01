Vabariiklaste liidril Kevin McCarthyl tuli ametisse pääsemiseks läbida 15 hääletusvooru, hoolimata sellest, et parlamendi alamkoda on pärast hiljuti vahevalimisi vabariiklaste enamuse kontrolli all. Tema spiikriks valimist torpedeeris grupp paremäärmuslikke erakonnakaaslasi, kelle veenmiseks kulus mitu päeva.