Siseminister Lauri Läänemetsal (SDE) on ambitsioon tõsta valmisolekuprotsent järgmise neliaastaku jooksul mitu korda kõrgemale: täpsemalt sihib ta 50 protsendi peale. Minister nendib isegi, et plaan on ambitsioonikas. Kuid senine lähenemine pikalt enam ei päde. „Ainult kampaaniate korras me elanikkonna kriisivalmiduses püsivat valmisolekut ei suurenda,“ tõdes Läänemets.