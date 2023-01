Välisminister Reinsalu helistas Ukraina teemal Islandi kolleegile

Välisminister Reinsalu ütles, et 2023. aasta saab olema Ukraina võidu aasta ja Eesti jätkab kõiki jõupingutusi, et sellele igati kaasa aidata. „Islandi välisministri Gylfadóttiriga arutasime edasist koostööd Ukraina toetamiseks ja agressorriigi isoleerimiseks. Rõhutasin, et rahvusvahelisel kogukonnal tuleb tagada, et Venemaa vastutaks kõigi sõjas toime pandud julmuste ja kuritegude eest. Samuti rääkisin Eesti sammudest, mille eesmärk on leida viis, kuidas kasutada Venemaa külmutatud varasid võimalikult kiiresti Ukraina ülesehitamisel,“ ütles Reinsalu.