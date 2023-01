VIDEO | Kindralmajor Stephen J. Maranian: HIMARS teeb Eesti kaitsmisel suure vahe sisse

Milline mõju on HIMARSil lahinguväljal toimuvale?

HIMARS on väga tõhus laskeulatuse, hävitusjõu ja liikuvuse poolest. Sellega on võimalik liikuda laskeasendisse ja lahkuda mõne minuti jooksul. HIMARSil on tähelepanuväärne võime lahinguolukorras terveks jääda. See kasutab väga täpset moona, millega saab vältida põhjendamatut kahju. Nendel põhjustel muudab see kaasaegsel lahinguväljal mängu.