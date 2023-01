VIDEO | Martin Herem: ma ei öelnud, et me ei saaks ohule vastu, vaid et peame olema selleks valmis

Heremi sõnul tähendab USA poolt ühe HIMARSi Eestisse toomine seda, et saab valmistuda omaenda relvade hankeks. Ta ei muretsenud selle pärast, justkui tähendaks kuni 300-kilomeetrine laskekaugus vaenlase provotseerimist. „See, kes on meie võimalik agressor, omab täna kõiki selliseid võimeid mõnekümne kilomeetri kaugusel meie piirist iga jumala päev. Miks peaks järsku meie sarnane võime olukorda kuidagi ärevemakas tegema? Pigem tekib tasakaal,“ ütles kaitseväe juhataja.

„Ma ei oska öelda, palju on meil hingetõmbeaega,“ ütles Herem täienduseks tema hiljutisele suurt tähelepanu pälvinud artiklile, milles ta viitas võimalusele, et Venemaa ei jätaks kurje kavatsusi ka pärast Ukrainas kaotamist. „See on peamine. Ma ei ole öelnud, et me ei saaks selle ohu vastu. Ma tahan lihtsalt öelda, et peame olema selleks valmis.“