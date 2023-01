VIDEO ja FOTOD | „See on mängumuutja.“ Mitmikraketiheitja HIMARS jõudis Eestisse

HIMARSi edu Ukraina lahinguväljal on tekitanud relva tootva Lockheed Martini ukse taha pika järjekorra. Tootmise kiirus on kahekordistatud. Kas nõudlusega suudetakse sammu pidada? „Ühendriikides kulutatakse sellele palju energiat. Tootja jaoks on tegemist põneva ajaga, sest nõudlus on tõesti kõrge,“ ütles Delfile kindralmajor Stephen J. Maranian, Ameerika Ühendriikide armee Euroopa ja Aafrika vägede 56. suurtükiväejuhatuse ülem.