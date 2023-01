Rainer Saks Putini relvarahu korraldusest: me ei tea, kas Venemaa seda ise ka järgib

„Me ei tea, kas Venemaa seda ise ka järgib ja kas see rindel tegelikult peab,“ kommenteeris Saks Putini otsust kehtestada relvarahu selleks ajaks, kui Venemaa õigeusu kirik jõule tähistab. Ta lisas, et kui Venemaa relvad tõesti peaksid vaikima 36 tundi, siis see oleks pretsedent selles sõjas.

Saks märkis, et kui Ukraina tähistas ametlikult jõule sellel korral detsembris, siis Venemaa ei pidanud mingit relvarahu. „Nüüd on küsimus, et miks peaks Ukraina nüüd seda tunnistama,“ ütles ta.

Ta lisas, et tegemist on puhtalt taktikalise käiguga ning Venemaa surub enda agendat ukrainlastele peale.

Saks rääkis, et relvarahu oleks soodne pigem Venemaa jaoks. „Ukraina on sõjalises plaanis viimase kahe nädala jooksul väga tõhusalt rünnanud Venemaa tagalat ja Venemaal on tõsiseid probleeme. See 36 tundi annaks neile aega probleeme lahendada,“ ütles Saks.

Reuteresi andmetel lükkas Ukraina 36-tunnise relvarahu tagasi, öeldes, et vaherahu ei toimu enne, kui Venemaa viib oma väed Ukrainast välja. Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et Venemaa ettepanek on silmakirjalik.

Putin andis kaitseminister Sergei Šoigule ülesandeks kehtestada Ukrainas relvarahu 6. jaanuaril kella 12-st kuni 7. jaanuari kella 24-ni, teatas Kremli pressiteenistus.

„Võttes arvesse Tema Pühaduse patriarh Kirilli üleskutset, annan Vene Föderatsiooni kaitseministrile ülesandeks kehtestada Ukrainas relvarahu kogu osapoolte kokkupuutejoonel 6. jaanuaril kella 12-st kuni 7. jaanuari kella 24-ni,“ öeldakse avalduses.