Koidula-Valga raudteeühendus Nursipalu laiendamise tingimuseks ei saa. Rõuge vallavanem: kauplemist sel teemal ei toimu

Kutsar kirjutas, et on Valga ja Võrumaa vallajuhtidega kohtunud Eesti Raudtee ja Elroni juhtidega ning kaitseministeeriumi esindajatega. „Kõigi poolt on põhimõtteline valmisolek raudtee renoveerimiseks ja reisirongiliikluse taastamiseks olemas, kui riik teeks poliitilise otsuse ning teataks valmisolekust rahaliselt panustada,“ ütles ta oma arvamusloos.

Kutsar selgitas Delfile, et arutelud toimusid kevadel ehk enne Nursipalu laiendamise teadet ning arvamusloos esitatud mõtte eesmärk oli, et kui laiendamine tõesti tuleb, siis tahaksid inimesed midagi vastu saada. „See oli lihtsalt minu mõte pakkuda välja, et juhul kui Nursipalu laiendamine tuleb, mitte et survestada kohalikke inimesi,“ sõnas ta.