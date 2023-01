Putin andis korralduse kehtestada jõulurahu reedest laupäevani. Ukraina presidendi nõunik: vaherahu ei toimu enne, kui Vene väed on okupeeritud aladelt väljas

Reuters vahendab, et Ukraina lükkas 36-tunnise relvarahu tagasi, öeldes, et vaherahu ei tule enne, kui Venemaa viib oma väed Ukrainast välja. Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak nimetas Venemaa ettepanekut silmakirjalikuks.

Podoljak kirjutas Twitteris, et Venemaa „peab okupeeritud aladelt lahkuma – ainult siis saab ta „ajutise vaherahu“. Hoidke silmakirjalikkus endale.“

Kreml märkis, et lahingupiirkondades elab suur hulk õigeusku tunnistavaid kodanikke, mistõttu Venemaa kutsub Ukraina poolt üles andma neile võimalust „osaleda jõululaupäeval, aga ka Kristuse sünnipäeval jumalateenistustel“.

Neljapäeval kutsus Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill üles sõlmima jõulurahu, et „õigeusklikud saaksid jõululaupäeval ja Kristuse sündimise päeval jumalateenistustel osaleda“.

Detsembri lõpus teatas Vene õigeusu kiriku primaat, et Venemaa olevat alustanud Donbassis vaenutegevust sellepärast, et Kiievi võimud ja lääneriigid saboteerisid tema rahuvalve jõupingutusi. Ta kinnitas, et tunneb toimuva pärast sügavat valu, kuid nimetas konflikti õhutamise süüdlasteks eelkõige neid, kes „seadsid eesmärgiks hävitada Püha Venemaa ühtsus, meie rahva ja usu ühtsus“.