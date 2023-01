Putin andis korralduse kehtestada jõulurahu reedest laupäevani

Möödunud aasta detsembri lõpus teatas Vene õigeusu kiriku primaat, et Venemaa astumine vaenutegevusesse Donbassis tulenes sellest, et Kiievi võimud ja lääneriigid saboteerisid tema rahuvalve jõupingutusi. Ta tunnistas, et tajub toimuvat sügava valuga, kuid märkis, et süü konflikti õhutamises lasub eelkõige neil, kes „seadsid eesmärgiks hävitada Püha Venemaa ühtsus, meie rahva ja usu ühtsus“.