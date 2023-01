Peterburis süttis põlema Valgevene ettevõttele kuuluv traktoritehas

Tehase direktor Vladislavas Sekeržickis ütles intervjuus telekanalile 78.ru, et põlengus hukkunute lähedastele pakutakse abi. Ta märkis, et üks hukkunutest oli vabrikutööline. Teise ohvri isik pole veel kindlaks tehtud. Sekeržickise sõnul on leekide tekitatud kahju veel keeruline hinnata.