Kaja Kallas jäi haigeks: püsin kodus ja ravin end

„Loodan, et teil on olnud rahulikud pühad koos oma lähedastega ning soovin kõigile head uut aastat,“ kirjutas peaminister paari tunni eest sotsiaalmeedias.

„Praegu on väga palju viirushaigusi liikvel, palun hoidke ennast.“

Viimati oli ta haiguse pärast tööelust veidi kõrval mullu augustis, kui põdes koroonat. „Paljud panid tähele, et esmaspäeval polnud mul häält, kuid panin selle konditsioneerist tingitud külmetuse arvele, sest COVIDi kiirtestid nii esmaspäeval kui ka teisipäeval olid negatiivsed. Esmaspäeva õhtuks tõusis aga kõrge palavik. Täna näitas test COVIDit,“ kirjutas Kallas sotsiaalmeedias 10. augustil. Ta püsis isolatsioonis, kuni sümptomite möödumisest oli 48 tundi.

Grippi haigestumine on tõusutrendil

Kallase praeguse postituse all kirjutavad mitmed inimesed, et on ka ise viimasel ajal haigestunud.