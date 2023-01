VIDEO | Mihhail Kõlvart Savisaare matusel: paljud jäävad talle võlgu, aga kõige tähtsam on see, et südametes on tänu

Kõlvarti arvates võiks Edgar Savisaart võrrelda Konstantin Pätsi asemel hoopis Jaan Poskaga, mis Kõlvarti sõnul ka Savisaarele endale meeldiks. „Inimesega, kes oskas läbi rääkida, sealhulgas ka vaenlastega, aga alati nii, et kaitsta oma rahva vaateid ja positsioone,“ selgitas Kõlvart kõnes. „Edgar on üks nendest, tänu kellele on Eesti iseseisev ilma vereta. Seda ei ole võimalik üle hinnata.“

Kõlvart sõnas, et ajaloolised isikud on alati julged, neil on ideaalid, ideoloogia ja suuremad väärtused, mida nad on valmis kaitsma. „Edgar kaitses oma põhimõtteid nii enne taasiseseisvumist, selle ajal kui ka vabas Eestis,“ ütles ta ning lisas, et ajaloolistel inimestel on alati ideid, aga rolle neile keegi ei paku, vaid nad võtavad need ise ja jagavad teistele. „Edgar oli selline inimene,“ ütles Kõlvart.

Kõlvart sõnas, et täna ei saa Savisaarele hinnanguid anda, sest seda teevad järgmised põlvkonnad. „Suuri asju on näha kaugusest, hoolimata sellest, mida täna räägitakse või kes räägib,“ ütles Kõlvart ning täiendas, et objektiivseid hinnanguid antakse alles 20 või 50 aasta pärast.

„Edgaril oli alati missioon. Selle missiooni nimetus oli Usun Eestisse. Aga suurtel inimestel on alati nõrkusi ja kaotusi,“ ütles Kõlvart ning lisas, et see teebki neist tõeliselt suured isikud. „Edgari puhul seda kindlasti saaks öelda, et olid nõrkused, vead, kaotused,“ ütles Kõlvart ning sõnas, et vähe on neid, kelle kohta saab öelda, et nad tõusid alati püsti. „Edgar tõusis, välja arvatud viimane kord.“

Kõlvart pöördus saalis istuvate inimeste poole ning ütles, et saalis on neid, keda Savisaar aitas, keda toetas, kellele oli sõber, kelle jaoks isa. „Siin saalis on palju inimesi, kes jäävad talle võlgu. Aga kõige tähtsam on see, et siin saalis on inimesed, kelle südames on tänu. Siin saalis istub Eesti rahvas. Kallis Edgar, Eesti rahvas tänab sind.“

Edgar Savisaar saadetakse täna viimsele teele