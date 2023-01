VIDEO | Ratas Savisaare matusel: sa olid juht, aga ka liider – selle sõna kõige sügavamas tähenduses

„Igale asjale on määratud aeg. Aga kui mõni asi või hetk kätte jõuab, puudutab see valusalt,“ sõnas Ratas oma kõnes ning avaldas sügavat kaastunnet nii Savisaare perele, lähedastele kui ka Eestimaa inimestele.

„Igal ajastul on omad suurmehed. Eesti iseseisvuse taastamise ajal oli Edgar Savisaar vaieldamatult nende hulgas,“ ütles Ratas. Ta kõneles Savisaarest kui juhist ja liidrist „selle sõna kõige sügavamas tähenduses“. Ratas rääkis, et liider on see, kes aitab inimestel minna kuhugi, kuhu nad ise pole julgenud unistadagi. „Just seda sa tegidki, Edgar, 80ndate lõpus rahvarinde loojana ja 90ndatel Eesti iseseisvuse taastamisel ilma vereta,“ ütles Ratas ning lisas, et Savisaar oli innustaja ka teistele riikidele, kes soovisid iseseisvust.