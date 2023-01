Jüris elav naisterahvas kirjeldas Delfile, et elekter kadus tema naabruskonnas teisipäeva hommikul kella 10 paiku. Eile päeval helistas ta Elektrilevi infonumbril 1343 ja talle öeldi, et alajaamas on kaablirike. Lubati, et see tehakse kindlasti sama päeva jooksul korda.