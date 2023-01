VIDEO | Marju Lauristin: Edgar Savisaare panust Eesti iseseisvuse taastamisel ei pisenda tema hilisem tehtu

Nii Rein Veidemann kui Marju Lauristin on võrrelnud Edgar Savisaart Konstantin Pätsiga – miks? „Temas oli pätsilikku autoritaarsust, pätsilikku riigimehelikkust, aga samas ka sellist pätsilikku vastuoksust. Omal ajal võrdles ta ka ise end Pätsiga tegelikult väga palju,“ ütles Lauristin.

Ta sõnas, et ka Savisaare teened Eesti iseseisvumise taastamisel on oma mastaabilt võrreldavad Eesti riigi rajamisega. „Kui võtame konkreetselt, siis on selge, et rahvarinde loomine oli tema idee, ja rahvarinde loomine oli see, mis andis iseseisvusele selle hooratta,“ ütles Lauristin ning lisas, et ilma Savisaareta Balti ketti ei oleks toimunud.

„Savisaare roll on olnud väga suur. See, et ta oma hilisemas elus tegi samme, millega mina mitte kuidagi nõus ei ole olnud, ei vähenda nende asjade suurust, mida ta ära tegi ja millega ta ajalukku läheb,“ ütles Lauristin.

Miks hakkas Savisaar endistele võitluskaaslastele vastuvoolu ujuma? „Kui iseseisvus oli taastatud ja hakati üles ehitama Eesti riiki, siis tulid välja Savisaare karakteri ja poliitika demokraatiat eiravad jooned. Tema iseloomuga ei sobinud parlamendi demokraatia,“ ütles Lauristin.

Lauristin sõnas, et Savisaar ei olnud kindlasti rahva vaenlane. „Ta oli kangelane omas ajas. Selles samas laulva revolutsiooni ajas,“ ütles Lauristin.

Kuidas peaks Savisaart mälestama? Lauristin märkis, et on naljatledes maininud, et Savisaarele sobiks ratsamonument. „Teatavasti Eestis ratsamonumente ei püstitata,“ ütles Lauristin ning lisas, et ajalugu otsustab, kuidas Savisaart mälestatakse.

Edgar Savisaar saadetakse täna viimsele teele

Täna saadetakse Estonia kontserdisaalis riiklike austusavaldustega viimsele teele poliitik ning endine peaminister Edgar Savisaar.

Savisaare matuseriitused algavad täna kell 8.30 leinaminutiga Tallinna teletorni juures ning jätkuvad seejärel Estonia kontserdisaalis ärasaatmisega.

Savisaar sängitatakse mulda Võnnu kalmistul, kus puhkavad ka tema vanemad, vanavanemad, õde ja vend.

Möödunud nädalal suri Savisaar 72-aastasena Ida-Tallinna keskhaiglas.