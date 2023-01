VIDEO | Mart Siimann meenutab Savisaart: tema kompromissitus oli nii tugev kui ka nõrk külg

Mart Siimann sõnas, et tema ja Savisaare teed ristusid esimest korda 1995. aastal Eesti Televisioonis. „Tegime koos poliitikasaateid,“ ütles Siimann ning lisas, et kuigi teed viisid neid vahel lahku, on nad alati koostööd teinud. „Nagu poliitikas ikka, on olnud pingeid, kus on olnud teatud vastuolusid, aga mitte kunagi ei ole me üksteisele halvasti öelnud ega uksi paugutanud,“ ütles Siimann. „Pärast pingelist aega on alati olnud rahuperiood,“ ütles ta. Siimann sõnas, et nad pole Savisaarega kunagi vaenlased olnud.