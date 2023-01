VIDEO | Tiit Vähi Savisaarest: ta on nii suur riigimees, et teda pole võimalik ajaloost välja kirjutada

Mis on Edgar Savisaare suurim panus Eestile? „Siin ei ole ühtegi kahtlust – Edgar Savisaar oli Eesti taasvabanemise peaminister ja tema suurim panus on see, et me oleme täna vabas Eestis,“ ütles endine peaminister Tiit Vähi.

Vähi sõnas, et Savisaare panust 90ndatel on püütud maha vaikida. „Võiks isegi öelda, et ajaloost välja kirjutada. See ei ole aga õnnestunud, sest Edgar on nii suur riigimees, et teda tasalülitada ajaloost ei ole võimalik,“ meenutas Vähi Savisaare panust Eesti vabadusse.

Kuidas peaks Edgar Savisaart nüüd mälestama? Vähi pakkus, et Savisaarest kirjutatakse veel tuhandeid arvamusi ja legende. „Edgar on nii suur riigimees olnud, et kõik, mida temast kirjutatakse, on legend,“ ütles Vähi. Ta lisas, et on kindel, et Savisaarest kirjutatavad legendid vastavad tõele.

Edgar Savisaar saadetakse täna viimsele teele

Täna saadetakse Estonia kontserdisaalis riiklike austusavaldustega viimsele teele poliitik ning endine peaminister Edgar Savisaar.

Savisaare matuseriitused algavad täna kell 8.30 leinaminutiga Tallinna teletorni juures ning jätkuvad seejärel Estonia kontserdisaalis ärasaatmisega.

Savisaar sängitatakse mulda Võnnu kalmistul, kus puhkavad ka tema vanemad, vanavanemad, õde ja vend.

Möödunud nädalal suri Savisaar 72-aastasena Ida-Tallinna keskhaiglas.