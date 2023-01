EL soovitas Hiinast tulevate reisijate lennueelset ja lennujaamade reovee testimist

IPCR soovitas ka, et kõik reisijad lendudel Hiinasse ja Hiinast kannaksid maske, et Euroopa Liidu valitsused kehtestaksid pistelise testimise Hiinast saabuvatele reisijatele ning et testitaks reovett lennujaamades, kuhu saabuvad lennukid Hiinast.

IPCR teatas, et jätkab koos Euroopa haiguste kontrolli keskuse (ECDC), Euroopa Komisjoni välisameti ja Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO) epidemioloogilise olukorra jälgimist Euroopa Liidus ja Hiina arengute jälgimist.

ECDC teatas eelmisel nädalal, et ei soovita praegu meetmeid Hiinast saabuvate reisijate suhtes, sest viiruse variandid, mis Hiinas ringlevad, on juba Euroopa Liidus kohal. ECDC lisas, et Euroopa Liidu kodanikel on suhteliselt kõrge vaktsineerituse tase ja sissetoodud nakkuste potentsiaal on madal võrreldes igapäevaste nakatumistega Euroopa Liidus ning tervishoiusüsteem saab praegu hakkama.