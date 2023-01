OTSEBLOGI | Venelased löödi Bahmutis tagasi varasematele positsioonidele, 60% linnast on purustatud

Kõrõlenko sõnul on Bahmut pideva tule all ja selle tõttu hukkuvad tsiviilisikud.

„Vaenlane löödi tagasi varasematele positsioonidele, see tähendab linna piiri taha... Meie kaitsjad kaitsevad Bahmuti vapralt ega lase vaenlasel edasi liikuda. Aga kahjuks kannatab sellest linn ise, mis on enam kui 60% ulatuses purustatud. Ja antakse pidevalt tuld. Täna [4. jaanuaril] hukkus linnas suurtükitule tõttu kaks tsiviilisikut – kaks naist,“ ütles Kõrõlenko.

Zelenskõi sõnul on see hea tulemus. Ta tuletas meelde, et okupandid on juba mitmendat korda edasi lükanud kogu Donbassi vallutamise oodatavat kuupäeva.