Mainitud naine lisas, et eriti problemaatiline on olukord näiteks Anija vallas. „Toit läheb külmikutes halvaks,“ märkis ta elukorralduse kohta.

Elektrilevi juhtimiskeskuse üksuse juht Hardi Puusepp sõnas Delfile, et ööl vastu eilset hakkas sadama rasket lund ja Kesk-Eestist alates põhja poole oli lumesadu väga intensiivne ning põhjustas mitmel pool elektrikatkestusi. „Suur lumekogus puudel ja veel peale sadanud vihm muutis oksad raskeks ning need murduvad ja tekitavad palju rikkeid. Kõige ulatuslikumad rikked on Harjumaal täna veel Anija, Kuusalu ja Kose valdades.“