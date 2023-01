Enamik tavatarbijaid on ühendatud võrguga madalpingel peakaitsmega, mille suurus on kuni 63 amprit. Talveajal peab sellise kliendi rikkest põhjustatud katkestuse kõrvaldama 16 tunni jooksul. Kui elekter on ära kauem, tekib õigus saada hüvitist.