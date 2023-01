Putin saatis pikale lähetusele Vene sõjalaeva „analooge mitteomavate“ rakettidega

Laeva komandör Igor Krohmal teatas, et fregatt läbis täieliku ettevalmistustsükli, vahendab Interfax.

„Laevale laaditi rakettide Tsirkon ja Kalibr, õhutõrjevahendite, torpeedorelvastuse ja suurtükkide lahingkomplektid. Laeva meeskond on valmis lahinguteenistuse ülesandeid täitma,“ ütles Krohmal tseremoonial.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu teatas, et fregatt Admiral Gorškov suundub pikaajalisele lähetusele Atlandi ja India ookeanile ning Vahemerele. Šoigu sõnul on laev võimeline andma täpseid ja võimsaid lööke „vastasele merel ja kuival maal“. Šoigu märkis, et raketid Tsirkon võivad arendada kiirust kuni üheksa Machi ning vältida kõiki õhu- ja raketitõrjesüsteeme.