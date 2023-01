Rootsi kuningas: troonipärimisõiguse prints Carl Philipilt äravõtmine ja printsess Victoriale andmine oli ebaõiglane

Põhiseaduseparandus, mis sätestas, et Rootsi trooni pärib vanim järeltulija sõltumata soost, algatati siis, kui kroonprintsess Victoria sündis, aga see muudatus jõustus alles paar aastat hiljem ja Carl Philip jõudis enne sündida kroonprintsi rolli, vahendab SVT Nyheter.

See tähendas praktikas, et troonipärimisõigus siirdus vennalt õele.

„Omada seadusi, mis töötavad tagasiulatuvalt, ei ole ju tark, arvan ma endiselt,“ ütleb kuningas. „Minu poeg Carl Philip sündis ja siis äkki muudeti asja nii, et ta jäi kõigest sellest ilma. See on üsna kummaline, arvan ma.“

Küsimusele, kas ta arvab, et see oli ebaõiglane, vastab kuningas: „Jah, ma arvan seda. Vanemana pean ma seda kohutavaks.“

Kuningas usub siiski, et see muudatus tugevdas monarhiat, aga ta leiab, et see oleks pidanud võib-olla toimuma enne järgmist põlvkonnavahetust.