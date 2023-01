Politsei leidis teelt välja sõitnud Mercedesest kontaktivõimetuseni joobes mehe ja erinevaid meelemürke

1. jaanuari hommikul pärast kella 9 anti häirekeskusele teada, et Paikusel nähti liikumas kahtlase sõidustiiliga musta sõiduautot Mercedes-Benz. Loetud minutid hiljem teavitati politseid, et Sindis on must Mercedes-Benz kraavi sõitnud.

Sündmuskohale jõudnud politseipatrullile Mercedese juht ei reageerinud ja oli kontaktivõimetu. Politseinikud purustasid juhi kättesaamiseks auto akna ja andsid mehe kiirabile üle.

26-aastasel mehel tuvastati narkojoobele viitavad tunnused ja tal puudus mootorsõiduki juhtimise õigus. Kahtlustatavat on ka varem juhtimisõiguse puudumise tõttu mitmel korral autoroolist kõrvaldatud, viimati läinud aasta detsembris.

Patrull leidis autost ja mehe juurest erinevaid narkootilisi aineid. Narkootilisi aineid leiti hiljem ka mehe kodust. Mis ainetega täpsemalt tegemist on ja milline on nende kogus, selgub ekspertiisi käigus.

Pärnu politseijaoskonna eriasjade uurija Lennart Pulga sõnul annab esialgne hinnang 26-aastase mehe valdusest kätte saadud narkootilise aine kogusele põhjust arvata, et mees võis tegeleda keelatud ainete müümisega.

„Peale selle, et mehe autost ja kodust saadi kätte narkootikume, on see mees olnud ka süstemaatiline liiklusrikkuja. Tal puudub juhtimisõigus, ent vaatamata sellele on ta ikka ja jälle istunud autorooli. Nüüd viimati tabati mees roolist narkojoobe tunnustega ning tema ohtlikul sõidul Paikuse ja Sindi vahel võinuks olla väga kurvad tagajärjed. Aitäh inimestele, kes kahtlaselt käituvast juhist politseile teada andsid,“ märkis Pulk.