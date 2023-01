Putin andis korralduse toota ja näidata dokumentaalfilme võitlusest Ukraina „neonatside“ vastu

Putin andis kaitseministeeriumile korralduse abistada Venemaa filmitegijaid, kes teevad dokumentaalfilme, mis on pühendatud „sõjalises erioperatsioonis osalejate kangelaslikkusele“, teatas Kreml.

Kreml teatas avalduses, et kultuuriministeerium peab korralduse ellu viima 1. veebruariks, vahendab The Moscow Times.

Kaitseminister Sergei Šoigu on saanud ülesande esitada 1. märtsiks Putinile aruanne tehtu kohta.

Alates sissetungist on Vene riiklikud propragandakanalid ülistanud Ukrainas sõdivaid Vene sõdureid kui kangelasi, samas kui sõltumatud meediaväljaanded Venemaal on peatatud või suletud ning paljud ajakirjanikud riigist lahkunud. Ukraina sissetungi kritiseerimise eest karistatakse vanglakaristusega ning keelatud on sõnad nagu „sõda“ ja „invasioon“.