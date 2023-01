Transpordiamet: teedel püsib suur libeduseoht

Täna pärastlõunal on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolaniisked, kuid alates Kesk-Eestist põhja poole sõiduradade või -jälgede vahel ka lumised. Lääne- ja Ida-Virumaal, kus sadas lund rohkem ja õhutemperatuurid on madalamad, on teed lumisemad. Samuti on lumisemaid lõike Kagu-Eesti piirimail, kus on päeva jooksul sadanud värsket sulalund.