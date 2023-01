VIDEO ja FOTOD | Politsei ja merevägi ühendasid laevastikud. Pevkur: üks laevastik aitab merel paremini toimetada

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et ühinemine aitab kaasa Eesti merejulgeoleku tugevdamisele. „Me teame, kui on vaja näiteks reostust tõrjuda, piiri valvata või teha muid toiminguid, miiniveeskamiseni või miinitõrjumiseni välja. Meil on üks laevastik ja see on operatiivsem ning oleme efektiivsemad,“ sõnas ta.