Järvamaal asuvas järves hukkusid tuhanded kalad

Karinu järv on üsna madal tehisveekogu, mis toitub põhjaveest ning lähedal asuvast karjäärist välja pumbatud veest. Möödunud sademetevaene suvi on põhjavee taset alandanud pea kõikjal Eestis, nii ka Järvamaal. „Karinu suurjärve ümbruses näitavad karjääri seireandmed põhjaveetaseme väga olulist langust, kohati isegi mitme meetri võrra. See ei ole põhjustatud karjääri tegevusest, vaid vähesest sademete hulgast. Madala põhjaveetaseme tõttu ei olegi karjääris vett, mida välja pumbata, ning selle tulemusel on vähem vett ka Karinu suurjärves,“ märkis Berg. „Järve asustatud kalad on niigi vähese veehulga ning seda katnud paksu lumekihi tõttu jäänud hapnikupuudusesse. Kahjuks paljud neist kas hukkuvad selle tagajärjel või on juba hukkunud, muutudes toiduks lindudele ja loomadele.“