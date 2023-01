Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran pürgib riigikokku sotside ridades

Maran otsustas riigikokku kandideerida, kuna tunneb, et järgmised viis kuni kümme aastat saavad Eestis olema elukeskkonna küsimustes väga keerulised ning praeguse riigikogu ökoloogiline kirjaoskus on vilets, vahendab SDE.

Sotsiaaldemokraatidega koos otsustas Maran kandideerida, kuna leiab, et sotsiaaldemokraadid mõistavad elukeskkonna teemasid kõige paremini. „Kavatsen oma tegevuses lähtuda kohalikust kogukonnast ja elukeskkonnast. Minu arvates on elukeskkond teemana sotsiaaldemokraatidel kõige paremini esindatud.“

Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et elurikkus on sotsiaaldemokraatidele oluline teema. „Tiit Maran mõistab väga hästi rohepöörde olulisust ja seda, et uued paremad töökohad saavad tulevikus tekkida vaid siis, kui arvestatakse meie elukeskkonda ja elurikkust,“ sõnas ta.